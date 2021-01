Tourisme généalogique : Une étape de plus est franchie

Le désir de la région du Kamouraska de développer le tourisme généalogique passe à un autre niveau alors qu’un mandat a été confié à une chaire de recherche de l’Université Laval.

Ce dossier mijote depuis quelques années et répond à la réalité du fait qu’il y a de nombreux rassemblements de familles souches dans la région du Kamouraska. Un comité avait été créé il y a quelques années pour répondre à cet engouement.

« Il y a souvent des rassemblements de familles souches. Ces gens-là, quand ils venaient, étaient à la recherche d’activités, à la recherche de documentations. C’est vraiment pour fournir de l’information », indique Jeanne Maguire à la MRC de Kamouraska, au sujet des premiers pas du tourisme généalogique.

L’idée est de développer des activités, lieux et informations en lien avec les origines des gens qui voyagent dans la région pour en savoir plus à ce sujet. Ainsi, un montant de 8000 $, relatif à l’entente de développement culturel de la MRC et du ministère de la Culture, sera utilisé pour confier un mandat à un consultant dans le but de développer le tourisme généalogique de façon structurée.

« C’est pour obtenir des suggestions pour savoir comment développer le tourisme généalogique sur l’ensemble du territoire, voir ce que l’on peut mettre en place un peu partout », précise Mme Maguire.

C’est la Chaire de recherche sur l’attractivité et l’innovation en tourisme de l’Université Laval qui a obtenu le mandat et qui tente d’ailleurs présentement de bonifier l’enveloppe d’un autre 8000 $ pour subventionner une étudiante au doctorat qui travaille sur les souvenirs touristiques.

Ultimement, on souhaite également que la population se sente interpellée par le dossier.

« C’est aussi de faire que les résidents se l’approprient un peu. Comment nous on peut être en quelque sorte des porte-parole, que l’on ait connaissance de ce qui se fait, qu’on se l’approprie et qu’on s’en fasse une fierté. Le mandat va en ce sens », ajoute Mme Maguire.

Mentionnons que Rivière-Ouelle est très à l’avant-garde dans le tourisme généalogique avec entre autres le circuit généalogique « Passeurs de mémoire » qui propose un voyage unique dans les racines des familles qui ont bâti le Kamouraska.

Des rencontres sont prévues prochainement, via Zoom.