Un hommage à André Gagnon accessible en webdiffusion

Les fans d’André Gagnon, décédé le 3 décembre dernier, pourront savourer un concert-hommage à l’œuvre de sa vie le vendredi 22 janvier à 20 h. En direct du Palais à Montcalm à Québec, le spectacle Les 4 saisons d’André Gagnon sera accessible en webdiffusion.

Stéphane Aubin est celui qui a eu l’idée de ce spectacle-hommage à l’œuvre du grand pianiste originaire de Saint-Pacôme. Lui-même pianiste et admirateur de la carrière d’André Gagnon, c’est en 2007 qu’il l’a approché avec l’idée de créer ce spectacle.

« Les Américains ont une plus grande tradition de mémoire envers leurs grands musiciens. Ici au Québec, ça commence, mais on dirait qu’on a encore de la difficulté à garder bien vivante la mémoire culturelle de nos artistes », exprime-t-il.

Loin d’avoir été créées à la hâte, Les 4 saisons d’André Gagnon ont nécessité 10 ans de travail avant d’être présentées pour la première fois à la Place des Arts à Montréal en 2017. Le spectacle a depuis bénéficié d’une cinquantaine de représentations un peu partout au Québec. André Gagnon l’a même vu à deux reprises, malgré la maladie qui l’affaiblissait ces dernières années.

« Il était content de voir que des plus jeunes se réappropriaient sa musique. André était aussi un perfectionniste. Il s’intéressait beaucoup aux petits détails. C’est ce qu’on avait en tête aussi quand on a monté le spectacle. Les petits détails, c’est ce qui compte quand on veut faire de la bonne musique », affirme Stéphane Aubin, qui assume la direction musicale et les arrangements du concert.

La chanteuse et comédienne Kathleen Fortin, la violoniste Uliana Drugova, le violoncelliste Pierre-Alain Bouvrette, le contrebassiste Dominic Girard et le percussionniste Maxime Lalanne complètent l’alignement musical du spectacle. La coordination artistique est assurée par Patrice St-Pierre.

Critiques dithyrambiques

Les critiques élogieuses n’ont cessé de pleuvoir pour cette œuvre depuis sa grande première réalisée il y a près de quatre ans. Le travail imposant réalisé sur une décennie dans la création de ce spectacle ne fait pas craindre non plus à Stéphane Aubin que la représentation du 22 janvier soit perçue comme étant « opportuniste ». « On l’a joué assez souvent pour éviter cette impression », poursuit-il.

Il ne cache toutefois pas que la symbolique de cette représentation sera très forte pour ses admirateurs, ne serait-ce qu’en raison du décès récent du célèbre pianiste. Le spectacle comme tel joue d’ailleurs beaucoup sur les symboliques par le biais des saisons, rappelle-t-il.

« L’effervescence du début de sa carrière s’inscrit bien dans le printemps ; l’exubérance de l’été avec des pièces disco comme Wow fait très été ; l’époque de l’opéra Nelligan réfère davantage à la nostalgie de l’automne ; et les pièces plus contemplatives de son répertoire nous rappellent allégrement l’hiver », résume-t-il.

Réservez votre accès au concert Les 4 saisons d’André Gagnon au www.palaismontcalm.ca/concert-spectacle-quebec/hp2021-les-4-saisons-andre-gagnon/.