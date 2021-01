Un projet artistique interculturel

Les occasions de socialisation et de divertissements étant restreintes en cette période de confinement, la CDC ICI Montmagny-L’Islet (CDC) invite la population de la MRC de L’Islet à participer à un projet artistique de nature interculturel et socialisant.

Celui-ci débutera en février prochain et se déroulera en visioconférence pour commencer, et ce, durant plusieurs semaines. Chaque séance sera d’une heure trente environ.

Nul besoin d’être un artiste pour se joindre au groupe, le projet sera accessible à toute personne afin de joindre le plus large public possible et autant la participation des personnes seules ou des familles. Les activités seront déterminées selon les intérêts des participants. Les participants seront appelés à utiliser différentes disciplines, comme par exemple, la photographie, le collage et le dessin. « Ce qui est intéressant, c’est que le projet artistique est construit avec ce que nous avons tous à la maison, comme des objets ou de vieux journaux par exemple », mentionne la chargée de projets de la CDC, Sarah Émond Thibault.

Ces activités de groupes seront des espaces de confiance où les participants pourront dialoguer et créer des liens avec des personnes de la région. Le projet artistique est une occasion de prendre soin de soi, d’avoir du plaisir et de briser l’isolement entrainé par la pandémie. Tout en s’inspirant du parcours migratoire et de la richesse des échanges interculturels, les participants laisseront place à leur créativité.

Les places étant limitées. Les personnes qui souhaitent obtenir de l’information ou s’inscrire peuvent communiquer avec Sarah Émond Thibault au 581 308-6061 ou ici.ml.set@gmail.com.