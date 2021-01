L’idée d’aménager un espace voué au Parc régional du Haut-Pays comme projet de reconversion de l’église de Mont-Carmel fait son chemin.

Mentionnons d’abord que le parc a pour but de mettre en valeur les créneaux et les éléments uniques et distinctifs de la forêt, de l’énergie, de l’agroalimentaire, du récréotourisme, de la culture et du patrimoine des sept municipalités qui ne sont pas situées le long du littoral, soit Saint-Onésime, Saint-Gabriel, Saint-Bruno, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, Mont-Carmel et Saint-Alexandre.

Mont-Carmel, qui souhaite reconvertir son église, a saisi la balle au bond pour proposer un projet d’espace voué au Parc régional du Haut-Pays qui pourrait se traduire par un lieu offrant de l’information pointue de ce secteur au niveau géographique, historique, touristique, incluant le potentiel socio-économique de ce milieu trop peu connu et utilisé.

« On parle d’un lieu avec un espace touristique et d’information qui va être en complémentarité avec ce qui se fait déjà dans le Kamouraska. On parle d’un espace de relais avec tout ce qui se passe dans le Haut-Pays. Il faut le voir, il faut le développer. C’est pour cela que les municipalités doivent être partie prenante de ce volet-là », a dit Denis Lévesque, président de la Corporation de développement de Mont-Carmel.

Un consultant doit maintenant déposer les idées à mettre de l’avant, suivi d’un montage financier pour évaluer la viabilité du projet. Ensuite, la population sera consultée. On prévoit aussi y installer d’autres services en location pour meubler les espaces.

« C’est d’amener les gens à circuler sur le territoire », résume M. Lévesque.

Pour le moment, des accords de principe des municipalités concernées sont demandés.

On s’attend à recevoir le portrait potentiel de la reconversion au cours du mois de janvier, suivi des possibilités financières. La consultation citoyenne ne devrait pas avoir lieu avant le printemps.