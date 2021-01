Un relâchement de certaines mesures à venir, annonce le premier ministre

Le premier ministre François Legault a confirmé qu’il allait annoncer la semaine prochaine un relâchement de mesures pour certaines régions du Québec où la contamination à la COVID-19 est moindre, le jour même où le Bas-Saint-Laurent enregistrait zéro cas de coronavirus au bilan quotidien, tout comme L’Islet.

Cette annonce arrive à point alors que les élus des régions peu touchées unissent leurs voix pour demander un relâchement des consignes sur leurs territoires où le virus est très peu actif.

Les régions ciblées n’ont pas été dévoilées. Les allègements débuteraient le 8 février.

On a rappelé que les critères importants étaient le nombre de cas, les hospitalisations et les éclosions. On ajoute également le nombre de chirurgies délestées en raison de l’hospitalisation de patients COVID. Mardi, on comptait deux hospitalisations en lien avec la COVID à Rimouski.

« Il y a encore des cas actifs dans toutes les régions du Québec, mais il y a des régions où il y en a moins et où ça va mieux au niveau des hôpitaux. Mais, on est prudents », a dit le premier ministre François Legault.

L’idée des barrages routiers a été soulevée. « Il faut trouver l’équilibre entre les travailleurs qui doivent passer d’une région à l’autre versus ceux qui le font par loisir. Dépendamment de ce qui sera décidé, on verra de quelles régions on parle, de leur proximité avec les grands centres », a dit le ministre de la Santé Christian Dubé, ajoutant qu’il pourrait y avoir des problèmes de longues files d’attente pour laisser passer des travailleurs à un barrage, si barrage il y avait.

Le Directeur de la Santé publique nationale Horacio Arruda a toutefois tenu à diminuer les attentes des gens. « Les efforts des Québécois ont porté fruit. La situation s’améliore, mais qui peut être instable. On parle de prudence, je ne voudrais pas que vous pensiez que pour les semaines prochaines on reviendrait comme avant. On est encore en guerre. La distanciation, l’hygiène, le masque ça reste », a-t-il tenu à préciser.

Voyages

Le premier ministre a aussi abordé le sujet des nouveaux variants du virus, qui rend le coronavirus plus contagieux.

Il a réitéré sa demande à Justin Trudeau d’interdire les voyages non essentiels ou obliger les nouveaux arrivants d’être en quarantaine dans des hôtels supervisés à leurs frais. « Il y a une urgence d’agir. Je redemande à M. Trudeau d’agir », a dit François Legault.