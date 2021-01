Une année fructueuse pour le Service aux entreprises de la Côte-du-Sud

Au terme de l’année 2019-2020, l’heure était au bilan pour le Service aux entreprises (SAE) du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Grâce à ses formations portant sur différents sujets et s’adressant à différentes clientèles, le SAE de la Côte-du-Sud a su tirer son épingle du jeu. En effet, au terme de l’année scolaire 2019-2020, ce sont 119 projets de formations qui ont vu le jour et quelque 1 123 personnes qui ont été formées. Les formations continues du secteur agricole ont aussi rayonné. On compte 32 projets de formation qui ont permis de former 466 personnes.

Parmi ses réalisations, mentionnons une entreprise de Saint-Pamphile spécialisée dans le transport, l’excavation et le déneigement a interpellé le SAE afin qu’un employé puisse avoir accès à une formation théorique sur mesure sur les normes forestières et les chemins forestiers. Bien que cette formation ne faisait pas partie de l’offre de formation régulière, le SAE a organisé un cours en ligne avec un spécialiste en voirie forestière du Nord-du-Québec. Cette formation permet dorénavant à l’entreprise de se positionner comme un joueur important de la voirie forestière dans le sud du territoire de la MRC de L’Islet.

Le Service aux entreprises a desservi huit entreprises dans les MRC de Bellechasse, Montmagny et de L’Islet en formation Initiation au français en milieu de travail. La pénurie de main-d’œuvre actuelle force les entreprises de la région à recruter à l’étranger. Ainsi, lors de l’arrivée de nouveaux travailleurs, les entreprises manifestent le besoin que leurs nouveaux employés comprennent bien le vocabulaire et les instructions liés à leur poste de travail. De plus, afin d’éviter des accidents de travail pouvant être causés par la barrière de la langue, les travailleurs doivent avoir une assez bonne connaissance des termes francophones au sujet de la santé et sécurité au travail. La formation de 50 heures a permis aux travailleurs d’acquérir une certaine base en français, leur permettant ainsi de communiquer plus efficacement au travail.

En 2019-2020, les RPA ont eu un rappel des directives afin d’uniformiser la formation des préposés. Le SAE a soutenu les RPA dans leurs besoins de formations. Les préposés ont été accompagnés dans leurs démarches de formation afin qu’ils puissent se conformer aux normes en vigueur.

Présentes sur le terrain, les conseillères en formation ont rencontré les travailleurs dans leurs milieux de travail afin de les informer des formations disponibles.

Bien que la formation soit la force du service, l’équipe peut également outiller les entreprises pour différents besoins d’évaluation. Pour faciliter le recrutement à l’étranger, un spécialiste en usinage de l’équipe du SAE a développé un outil d’évaluation des compétences pour une entreprise de la région. Au terme de la démarche, l’entreprise a obtenu un questionnaire qui lui permet de connaître les compétences maîtrisées par les candidats, et ce, même sans équipement, loin de l’usine.

Rappelons que le Service aux entreprises de la Côte-du-Sud a comme mandat de contribuer au développement régional en mettant au service des entreprises et des individus ses compétences en matière de formation et de développement de la main-d’œuvre.