Une firme pour contrôler les rongeurs et moustiques à Saint-Denis

Sans vivre de problématique particulière, mais préférant prévenir plutôt que guérir, la Municipalité de Saint-Denis a engagé une firme pour contrôler les rongeurs et divers moustiques pour 1685 $ par année pour quatre bâtiments lui appartenant.

Étant en zone agricole, il est arrivé de remarquer la présence de mulots une à deux fois par année, mais sans connaître de problèmes d’insalubrité.

« On est autour de champs agricoles et dans les fermes, souvent, il y a des mulots. Il s’en infiltre peu, mais il s’en infiltre quand même des fois du côté de la patinoire, par des conduits d’électricité entre le complexe et la patinoire, ça ne prend pas un gros espace pour que ça passe », a dit le maire Jean Dallaire.

Toutefois, dans un souci de prévention, la municipalité souhaitait faire affaire avec une firme pour s’occuper de cette situation et justement éviter que la problématique s’installe.

« Ils ont le mandat de mettre des boîtes autant à l’extérieur qu’à l’intérieur à différents endroits et vont passer de façon régulière pour voir s’ils en trouvent ou pas », d’ajouter le maire.

L’entreprise ORKIN CANADA a donc le mandat de faire plusieurs visites le premier mois pour en faire une par mois par la suite, tout en ayant un service d’urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le Complexe municipal, l’ancien édifice municipal (Local des Fermières) ainsi que la Chapelle et le Presbytère de la Grève sont donc dans la mire de la firme. Le contrat est bon pour trois ans, sans augmentation de prix.

En plus des rongeurs, l’entreprise prendra également en charge les insectes rampants.

« C’est beaucoup plus à l’extérieur, on a des plates-bandes avec des fleurs et des arbustes. Souvent, il y a des choses là-dedans qu’on n’aimerait mieux pas voir, de type fourmis. On s’est dit : donnons-donc un contrat pour l’ensemble de tout ce qui peut avoir », a conclu Jean Dallaire.