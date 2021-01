Une formation en Production animale à distance

Une nouvelle formule pour offrir le Diplôme d’études professionnelles en Production animale voit le jour, à distance et en alternance travail-études. Des enseignants de La Pocatière sont d’ailleurs impliqués.

Le Centre de services scolaire des Phares et le Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis ainsi que les enseignants au DEP à La Pocatière ont décidé d’offrir en primeur, dans l’est du Québec, le programme de Production animale à distance, en alternance travail-études.

Le programme s’étalera sur deux années scolaires et la formation se fera sur un cycle de trois semaines, c’est-à-dire que durant les deux premières semaines, les étudiants auront des cours théoriques sur une plateforme virtuelle et la troisième semaine se fera en présentiel à leur propre ferme.

« (Lors de la 3e semaine), ce sont les enseignants qui vont se déplacer chez les candidats pour faire le suivi pratique. Ils font l’apprentissage dans leur milieu, ils vont consolider leurs acquis avec leurs entreprises et vont pouvoir développer ce qu’ils font présentement », a dit Stéphanie Ross, responsable du programme.

Le programme prendra une pause, à partir de la fin du printemps jusqu’au début de l’automne, afin de permettre aux travailleurs agricoles d’être disponibles au travail dans leur milieu durant la période estivale.

Plusieurs personnes inscrites jusqu’à présent sont des mères de famille qui changent de carrière pour s’impliquer plus dans la ferme, mais qui n’ont pas le temps d’aller sur les bancs d’école cinq jours sur sept en raison de la présence des enfants à la maison, entre autres.

Les personnes inscrites, qui pourraient aller jusqu’à 20 pour la première session qui débute à la fin janvier, font un grand tour du domaine de la production animale dans le cadre de cette formation.

« Il y a le volet production animale, donc les soins de santé, génétique, reproduction, déplacement sécuritaire des animaux, le volet végétal qui comprend la gestion des champs et un volet plus général qui comprend l’entretien de la machinerie, soudage-montage et la comptabilité. On touche un peu à tout », d’indiquer Mme Ross.