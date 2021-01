Vaste recherche sur le deuil en temps de pandémie

La Corporation des thanatologues recherche des familles de toutes les régions du Québec qui ont vécu un deuil depuis mars, que ce soit lié à la COVID-19 ou non.

Les gens qui ont perdu un être cher depuis le début de la pandémie ont tous été affectés : rites funéraires reportés, funérailles virtuelles, impossibilité de témoigner ses sympathies par une poignée de main ou une accolade, nombre limité de personnes, etc.

« C’est de voir la façon dont les familles ont vécu les rituels, peu importe la cause du décès », résume Annie St-Pierre, directrice de la Corporation des thanatologues du Québec.

La Corporation en partenariat avec des chercheurs de l’Université de Montréal lance cette vaste étude pour étudier les nombreux impacts générés par la pandémie sur les entreprises funéraires et sur les familles endeuillées. En vue de proposer des pistes de solutions qui puissent répondre efficacement à cette crise sanitaire sans précédent, la Corporation des thanatologues et l’Université de Montréal sont donc à la recherche de témoignages de personnes en deuil intéressées à participer à cette recherche.

« On a hâte de voir les résultats de ce projet de recherche, on espère être surpris. Plus il y aura de volontaires de plusieurs régions, mieux ce sera », d’ajouter Mme St-Pierre.