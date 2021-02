100 000 $ pour soutenir les festivals et événements au Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent annonce l’ouverture des appels de projets du programme d’aide financière festivals et événements 2021. Au total, ce sont 100 000 $ qui sont disponibles pour soutenir la pérennité des activités à caractère touristique de la région.

Ce programme vise à soutenir les festivals et événements touristiques qui positionnent le Bas-Saint-Laurent auprès des clientèles québécoises et hors Québec, à promouvoir la destination Bas-Saint-Laurent et à favoriser la présentation d’événements en dehors de la période estivale.

L’aide financière est de 5 000 $ pour un événement annuel ayant un budget de fonctionnement se situant entre 50 000 $ et 100 000 $. Elle est de 10 000 $ pour un événement annuel ayant un budget de fonctionnement de plus de 100 000 $.

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent (ATR) recevra le dépôt de projets jusqu’au 1er mars 2021.