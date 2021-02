440 000 $ pour l’accompagnement de jeunes entreprises innovantes au Bas-Saint-Laurent

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, confirment le versement d’une contribution financière de 440 000 $ à l’Université du Québec à Rimouski afin qu’elle accompagne de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance (startups) dans la réalisation de leurs projets.

L’aide financière a été accordée pour la mise en place de la phase 4 du service Entrepreneuriat UQAR, un projet évalué à 736 500 $. Le projet a été sélectionné dans le cadre d’un appel de propositions de Startup QuébecMD, Appui aux incubateurs, aux accélérateurs d’entreprises et aux centres d’entrepreneuriat universitaire, lancé en juillet 2020.

Des comités d’évaluation mixtes composés de représentants gouvernementaux et d’experts externes indépendants ont évalué les demandes. Les accélérateurs et les incubateurs sont des organismes d’accompagnement qui permettent aux fondateurs d’entreprises émergentes de mieux structurer leur projet tout en ayant accès à des ressources spécialisées, à de la formation, à des conseils stratégiques ainsi qu’à un réseau d’affaires, des éléments clés pour assurer leur succès.