65 000 $ en soutien au virage numérique de deux entreprises culturelles de la région

Le gouvernement du Québec poursuit ainsi ses actions pour soutenir le développement culturel numérique d’organismes à but non lucratif, de coopératives, de médias communautaires et de bibliothèques publiques autonomes. Le programme Soutien au rayonnement numérique vise à multiplier les initiatives de création, d’adaptation, de diffusion et de mise en valeur des manifestations et des contenus culturels en ligne. Il cherche par ailleurs à stimuler l’innovation quant à l’approche et aux formats de diffusion, de même qu’à développer les compétences nécessaires à la diffusion de manifestations et de contenus culturels en ligne. La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui en découlent ont fait en sorte que la consommation de produits culturels numériques par l’ensemble des citoyennes et des citoyens a nettement augmenté depuis le début de la pandémie, et elle continue de croître de façon considérable. Il est donc essentiel pour le gouvernement du Québec de s’assurer que les services et les contenus québécois sont au cœur de leurs habitudes de consommation. À l’échelle nationale, 70 nouveaux projets sont soutenus par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Soutien au rayonnement numérique, pour un total de 2,5 M$.