Le GRAP Montmagny-L’Islet lance la diffusion du vidéo-clip : « Agir pour la sécurité alimentaire en toute solidarité », dont l’objectif vise à promouvoir la sécurité alimentaire dans l’ensemble de la communauté de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a lancé en décembre 2017 un troisième plan de lutte à la pauvreté, soit le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS). La mesure 13.1 de ce plan vise spécifiquement à augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu.

Ce vidéo-clip est réalisé dans le cadre de la mesure 13.1 afin de sensibiliser et mobiliser la communauté concernant cette réalité qui nous touche tous de près ou de loin. L’accès aux aliments, c’est l’affaire de tous dans un monde où la chaîne d’approvisionnement alimentaire se complexifie. Tout incident lié à la sécurité alimentaire a des répercussions négatives sur la santé publique, l’agriculture, le commerce, le tourisme, le développement durable et l’économie. Il y a sécurité alimentaire lorsque toute une population a accès en tout temps et en toute dignité à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif à coût raisonnable, acceptable du point de vue social et culturel, contribuant à mener une vie saine et active.

Une des conséquences de la pauvreté est l’insécurité alimentaire des ménages, qui reflète un accès inadéquat ou incertain aux aliments en raison d’un manque de ressources financières. Malgré la précarité, seulement une partie de ces personnes (entre le quart et le tiers) font appel à l’aide alimentaire, la majorité utilisant les sources d’approvisionnement conventionnelles (ex. : épicerie). Ces personnes rencontrent plusieurs obstacles pour se nourrir convenablement et ont davantage de problèmes de santé liés à l’alimentation.

Les groupes les plus concernés sont les familles monoparentales, les personnes à faible revenu (dont les personnes assistées sociales et les travailleurs pauvres), les personnes seules, les personnes vivant en colocation et les familles avec des enfants âgés de 5 à 12 ans. Pour les aînés, les enjeux de la sécurité alimentaire peuvent être associés, entre autres, à la solitude, au risque de dénutrition et à leur capacité de se déplacer vers les commerces alimentaires.

Les déterminants qui influent sur la sécurité alimentaire sont de deux ordres, ceux reliés à l’individu et ceux dits collectifs, reliés à l’environnement. La sécurité alimentaire concerne donc de nombreux intervenants qui tenteront d’agir tantôt sur le système alimentaire lui-même, tantôt sur l’éducation, l’économie, l’emploi, la solidarité, les politiques, les services sociaux et de santé, etc.