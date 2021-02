À Kamouraska maintenant disponible

La chanson À Kamouraska, interprétée par Kristine St-Pierre, a été lancée dans les derniers jours. Les paroles ont été écrites par l’auteure, compositrice et interprète franco-ontarienne en collaboration avec Andrew Caddell, fier résident de Kamouraska depuis plusieurs années et dont les racines bas-laurentiennes de sa famille remontent au 18e siècle.

La musique d’À Kamouraska reprend la mélodie de la chanson Song for the Mira d’Allister MacGillivray composée en 1973 et qui fait référence à une certaine nostalgie et à un retour dans la région de la rivière Mira au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. M. Caddell mentionnait l’an dernier au Placoteux vivre un sentiment similaire à celui exprimer dans cette chanson chaque fois qu’il retourne à Kamouraska, ce qui lui a inspiré l’adaptation en français de la pièce.

À Kamouraska de Kristine St-Pierre est disponible sur YouTube et les différentes plateformes d’écoute en continu telles Spotify, Apple Music et Postedecoute.ca, depuis le 29 janvier dernier.