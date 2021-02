Accident mortel impliquant un taureau : Recommandations bien accueillies par l’UPA

L’Union des producteurs agricoles (UPA) accueille de belle façon les recommandations de la coroner chargée de l’enquête sur le décès de l’agriculteur Louis Voyer de Mont-Carmel.

Plusieurs points sont retenus par l’UPA, qui dit tenir compte de toutes les recommandations des coroners lorsque des incidents sur la ferme se produisent comme celui-ci.

Rappelons que M. Voyer a été blessé à mort par son taureau agité duquel il se méfiait. La coroner avait soulevé le fait qu’étant un travailleur autonome et sans employé, l’agriculteur était peu rejoint par la CNESST et l’UPA avec ses rencontres de formation, par exemple.

« On travaille beaucoup en amont de la prévention. Chacune des régions a un préventionniste. En priorité, ce que l’on veut mettre en place avec la CNESST est d’avoir un plan d’action et d’aller chez les entreprises. Avec la pandémie, ce n’est pas possible, on y va avec les outils Teams et Zoom. Mais quand on peut y aller, on va faire du démarchage, aller sur les fermes et expliquer aux gens », a dit Martin Caron, qui rappelait que pour les agriculteurs, leur milieu de travail est leur milieu de vie, ce qui fait qu’on risque de moins voir les risques.

La coroner recommande aussi au ministère de l’Agriculture de prioriser la santé et la sécurité en milieu agricole au même titre que l’amélioration de la qualité de la production du bien-être animal et du respect de l’environnement. Elle recommande au ministère de l’Éducation, à l’UPA et à la CNESST d’inclure dans leurs programmes de formation pour les personnes œuvrant en milieu agricole des notions de santé et de sécurité visant à améliorer les connaissances sur le comportement animal et les précautions à prendre.

« Un point que j’ai trouvé bon dans les recommandations, c’est qu’on dit qu’il y a beaucoup de programmes de santé et bien-être animal, mais la santé et le bien-être des producteurs et productrices, on n’a pas nécessairement de programmes dédiés à cela. C’est là qu’on demande au ministère de l’Agriculture de s’impliquer davantage », ajoute M. Caron.

MAPAQ

Du côté du ministère de l’Agriculture, on dit avoir à cœur la santé et la sécurité des agriculteurs et prendre acte de la recommandation du coroner. L’UPA et la CNESST collaborent à la mise en œuvre et à l’élaboration de projets destinés à favoriser la prévention dans le secteur de l’agriculture.

« Le MAPAQ collabore aux travaux du Comité de liaison CNESST-UPA qui a notamment pour mandat d’analyser tout problème lié à l’interprétation ou à l’application des lois, règlements, politiques et programmes de la CNESST touchant le secteur de l’agriculture. Le MAPAQ entend contribuer aux travaux liés aux enjeux soulevés en collaboration avec le Comité de liaison CNESST-UPA », indique la relationniste de presse du ministère Mélissa Lapointe.