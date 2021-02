Aires protégées : Le Conseil régional de l’environnement n’entend pas baisser les bras

La déception était grande en décembre dernier pour le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL). L’organisme demandait au ministère de l’Environnement d’ajouter sept territoires à la liste des aires protégées, mais seulement trois l’ont été. Le CREBSL n’entend pas baisser les bras pour autant.

Les rivières à saumon Assemetquagan et Patapédia dans de profondes vallées bordées de plateaux forestiers et les sommets des Chic-Chocs à l’ouest du Parc national de la Gaspésie, soit une partie supplémentaire de l’habitat du caribou — une espèce en voie de disparition —, sont les territoires bas-laurentiens retenus par le Ministère le 17 décembre dernier.

Le gouvernement du Québec s’était fixé pour objectif de protéger 17 % du territoire québécois d’ici la fin 2020. La promesse a été tenue, mais l’opération a aussi laissé un goût amer dans plusieurs régions, surtout dans le sud du Québec où plusieurs projets d’aires protégées qui bénéficiaient pourtant d’une grande acceptabilité sociale au sein des communautés n’ont pas été retenus.

« On se réjouit que le 17 % soit atteint au Québec et que trois des territoires qu’on suggérait soient retenus, mais on aurait quand même aimé que tous les projets se concrétisent. Là, il manque des échantillons de biodiversité », déclare Patrick Morin, biologiste et directeur adjoint au CREBSL.