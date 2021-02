Appui au Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec

L’organisme pourra ainsi accompagner 375 entreprises supplémentaires. La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en a fait l’annonce dernièrement. Le projet PMEit est un service novateur et unique au Canada qui permet d’accompagner et d’aider les entreprises technologiques innovantes les plus prometteuses afin qu’elles passent rapidement de la phase de commercialisation à celle de croissance. Offert sous la forme d’un parcours sur mesure, ce projet met en commun les ressources de réseaux d’accélérateurs et d’incubateurs du Québec (accompagnateurs, experts, professionnels, etc.) pour répondre aux besoins spécialisés de chacune des entreprises accompagnées.