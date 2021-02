Assurance locataire : ce qu’il faut savoir

Contenu commandité par Promutuel Assurance

Ce petit guide sur l’assurance locataire vous aidera à comprendre ce qu’est l’assurance habitation pour locataire et pourquoi elle est importante.

Vous êtes locataire et vous apprêtez à louer votre tout premier appartement? Vous déménagez dans un nouveau logement et n’avez toujours pas souscrit une assurance locataire? Bien que vous soyez exposé à des risques importants, vous n’êtes pas seul dans cette situation.

Au Québec, près de 40 % des locataires ne possèdent pas d’assurance habitation. Il s’agit d’une statistique inquiétante lorsqu’on sait que personne n’est à l’abri d’un sinistre. Pourquoi autant de locataires québécois décident-ils de ne pas assurer leur appartement alors que les risques sont réels et que l’assurance locataire est peu coûteuse? Dans la majorité des cas, c’est que l’assurance habitation est un concept qui leur est jusqu’ici inconnu.

Pour remédier à la situation, Promutuel Assurance présente un petit guide complet sur l’assurance habitation pour locataire. Découvrez ici ce que couvre l’assurance locataire, pourquoi elle est importante et comment vous pouvez vous la procurer dès maintenant.

L’assurance habitation, une obligation?

Contrairement à l’assurance automobile, l’assurance habitation ou l’assurance de biens meubles, soit l’assurance locataire, n’est pas obligatoire au Canada en vertu de la loi. Toutefois, elle vous procure une protection à l’égard des plus importants investissements de votre vie : vos biens, vos meubles et vos électroménagers.

De plus, même lorsque vous êtes locataire, l’assurance responsabilité civile offerte avec l’assurance habitation vous protège contre les conséquences financières de la responsabilité qui peut vous incomber en raison de dommages que vous pourriez causer à quelqu’un d’autre, par exemple un voisin, ou à l’appartement dont vous êtes locataire.

Êtes-vous couvert par l’assurance de votre propriétaire?

Non! Nombreux sont les locataires qui croient que l’assurance de leur propriétaire couvrira les frais associés aux dommages causés à leurs biens et aux pertes encourues lors d’un incendie, d’un dégât d’eau, d’un vol ou de tout autre sinistre. C’est pourtant faux. L’assurance de votre propriétaire vise à protéger ses propres intérêts et ce qui lui appartient, soit le bâtiment, ses propres biens (armoires, comptoirs, etc.) et sa responsabilité civile*.

Pas assuré, pas d’indemnité

Alors, une question se pose : qu’arrive-t-il si un sinistre survient dans votre appartement, brise ou détruit vos biens et vos meubles, et que vous n’êtes pas assuré? Eh bien, vous ne pourrez pas être remboursé pour la valeur de vos biens abîmés ou détruits et devrez repartir à zéro! Pire encore : si vous êtes tenu responsable de dommages causés à d’autres locataires de votre logement, vous pourriez être poursuivi par ces derniers, mais aussi par votre propriétaire et les assureurs qui devront verser des indemnités à leurs assurés. Par exemple, un locataire pourrait être responsable des dommages qu’il a causés au bâtiment par ses activités de locataire : un feu de cuisson qui endommage le bâtiment, une laveuse qui coule, un bain qui déborde, etc.

L’assurance locataire, un avantage pour le globetrotteur

Vous êtes assoiffé d’aventures et collectionnez les étampes dans votre passeport? Sachez que, lorsque vous contractez une assurance habitation pour locataire, vos biens sont également couverts quand ils se trouvent temporairement à l’extérieur de votre appartement. C’est aussi dire qu’advenant le cas d’un vol par effraction dans votre voiture, vous pourriez être indemnisé pour la valeur des biens volés, comme votre ordinateur portable, votre cellulaire et vos vêtements de marque. Une autre bonne raison d’être assuré!

Récapitulatif : qu’est-ce qui est couvert par l’assurance locataire?

En bref, lorsque vous assurez vos biens avec une assurance habitation pour locataire, vous êtes couvert pour les éléments suivants :

La valeur de vos biens endommagés ou détruits en cas de sinistre, qu’ils soient à l’intérieur ou temporairement à l’extérieur de votre logement

La valeur de vos biens temporairement entreposés, par exemple en vue d’ un déménagement futur , pour la période déterminée indiquée au contrat

, pour la période déterminée indiquée au contrat Votre responsabilité civile, si vous causez des dommages corporels ou matériels à une ou plusieurs autres personnes

Vos frais de subsistance supplémentaires, si votre appartement devient inhabitable à la suite d’un sinistre couvert

Comment souscrire une assurance locataire?

Vous êtes maintenant convaincu de l’importance d’avoir une assurance habitation pour locataire et souhaitez vous en procurer une? Sage décision! Voici comment faire pour souscrire une assurance locataire qui répond parfaitement à vos besoins :

1. Dressez l’inventaire de vos biens

Au moment de contracter votre assurance locataire, vous devrez vous entendre avec votre assureur sur le montant d’assurance pour les biens, soit la valeur totale de vos possessions, et sur le montant de franchise (déductible) à assumer en cas de sinistre couvert. Ici, la précision est essentielle. Ne tentez pas d’estimer cette valeur les yeux fermés! Faites plutôt le tour de chaque pièce et dressez une liste de tous vos biens et de la valeur actuelle de chacun de ceux-ci. En plus d’éviter les mauvaises surprises, cette étape facilitera au besoin les demandes de réclamation.

2. Magasinez votre assurance habitation pour locataire

Les protections de base offertes par l’assurance habitation pour locataire comprennent notamment les dommages causés aux biens par les risques suivants :

La nature : vent, grêle, foudre, incendie, explosion

Les personnes : vol, vandalisme, émeute

Le matériel : sinistre causé par des bris d’équipement

Toutefois, certains risques sont sujets à des couvertures supplémentaires, dont certains dommages causés par des fuites d’eau et la couverture de vos objets de valeur. En plus de pouvoir ajouter ces options à votre contrat, vous aurez l’occasion de choisir, selon vos besoins, une protection de vos biens contre « tous risques » ou contre des « risques spécifiés ». Contactez votre assureur pour en savoir plus.

Bon à savoir : en combinant vos assurances chez Promutuel Assurance, vous pourriez économiser jusqu’à 10 % sur vos primes!

3. Au moment de déménager

Pour un déménagement sécuritaire, assurez-vous d’informer votre assureur avant le grand jour. Si vous engagez une compagnie de déménagement, soyez certain qu’elle est assurée. C’est son assurance qui vous dédommagera en cas de perte, de vol ou de bris de vos biens durant le processus. Si vous planifiez plutôt de louer et conduire un camion de déménagement, communiquez avec votre assureur pour vérifier si vous êtes couvert par votre assurance auto pour ce type de véhicule.

4. Informez votre assureur de tout changement

Vous venez de faire l’achat d’un ordinateur portable ou d’une nouvelle laveuse dernier cri? Lâchez un coup de fil à votre assureur pour l’informer de votre nouvelle acquisition, mettez l’inventaire de vos biens à jour et n’oubliez pas de garder vos reçus d’achat. Comme ça, vous n’aurez pas à craindre les mauvaises surprises!

Vous le voyez bien : contracter une assurance habitation pour locataire est beaucoup plus simple et abordable que vous le pensiez. Vous pouvez enfin profiter de votre vie de locataire en toute tranquillité d’esprit!