Bien outiller les jeunes adultes face à la consommation de cannabis

La MRC de Kamouraska annonce le financement, à hauteur de 20 300 $, d’un projet de l’organisme La Montée, visant à outiller les jeunes adultes du territoire pour faire face aux enjeux de la consommation de cannabis. Cette somme provient de l’aide financière remise à la MRC de Kamouraska par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec pour mener des actions de prévention, suite à la légalisation du cannabis en octobre 2018.

Ce montant permet notamment au centre de prévention et de traitement des dépendances La Montée d’acquérir le programme de prévention sur le cannabis et l’alcool « Toxico-renouveau » qui s’adresse principalement aux 18-35 ans. Forts de ce matériel, les deux agents de prévention de La Montée animeront environ huit activités (kiosques, ateliers, projections, etc.) dans chacun des deux centres d’éducation pour adultes du territoire, à Saint-Pascal et La Pocatière, de la mi-février à l’été 2021.

L’équipe de La Montée sera par ailleurs présente sur place deux demi-journées par semaine pour répondre aux besoins psychosociaux, assurer de l’écoute active, faire de la prévention, du référencement ou encore faire passer des grilles d’évaluation pour détecter le degré de sévérité de consommation de cannabis ou d’autres substances.

Avec ces ateliers, les agents de prévention de La Montée entendent toucher la soixantaine de jeunes adultes qui suivent des cours dans les deux centres d’éducation pour adultes du Kamouraska.

« Par expérience, nous savons que les personnes qui fréquentent les centres d’éducation des adultes font parfois face à des situations difficiles dans leur vie, comme la conciliation famille-travail-école par exemple. En ayant décidé de retourner à l’école à l’âge adulte, cette clientèle est déjà dans une démarche de reprise en main. Être sur place, dans les centres, facilite grandement le contact pour les aider à détecter ou surmonter les difficultés liées, entre autres, à la consommation de cannabis », explique Stéphane Picard, directeur général de La Montée.

« Dans chacun des centres, j’ai souvent rappelé la citation suivante : “Seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin”. La force au Kamouraska, c’est vraiment le “ensemble”. Cette valeur de collaboration entre le milieu scolaire, les différents organismes de la région et le milieu municipal ont toujours fait une grande différence dans la réussite de nos élèves et, par le fait même, dans l’atteinte de leur but et la réalisation de leurs rêves. Ce projet de collaboration avec La Montée et le Centre d’éducation des adultes nous permettra d’aller encore plus loin dans l’accompagnement de nos élèves », se réjouit Nathalie Bélanger, directrice de centre d’éducation des adultes au Centre de service scolaire Kamouraska — Rivière-du-Loup. En complément des activités dans les centres d’éducation des adultes, l’équipe de La Montée animera également cinq ateliers chez Projektion 16-35, à La Pocatière et Saint-Pascal, afin de rejoindre d’autres jeunes adultes en processus de réinsertion dans le milieu du travail.

« Nous sommes privilégiés au Kamouraska d’avoir des ressources expertes en prévention, comme celles de La Montée, pour sensibiliser et outiller nos jeunes concernant la consommation de cannabis. Ce projet permettra à de nombreux jeunes adultes kamouraskois de faire des choix éclairés, accompagnés par des intervenants spécialisés », ajoute Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

Rappelons que La Montée est un organisme communautaire autonome qui œuvre en prévention, en formation et en traitement des dépendances (alcool, drogues, jeu, médicaments) depuis le début des années 1990.