Cégep de La Pocatière : L’enseignement à distance fait la vie dure à plusieurs étudiants

213 étudiants du Cégep de La Pocatière ont répondu à cette enquête lors de la session d’automne, d’indiquer la coordonnatrice générale de l’Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de La Pocatière (AGEECLP) Audrey Côté. Environ 760 étudiants étaient alors inscrits dans un ou l’autre des programmes d’études offerts au campus de La Pocatière.

6215 étudiants ont participé en tout à cette étude qui s’intéressait notamment à la formation à distance, la condition étudiante et la santé psychologique. Comme les étudiants étaient invités à indiquer quelle maison d’enseignements ils fréquentaient dès le début de l’enquête, la FECQ a été en mesure de divulguer les données par établissements, ajoute la coordonnatrice de l’AGEECLP.

Les résultats exprimés par les étudiants du Cégep de La Pocatière quant à l’intérêt partagé qu’ils ont pour l’enseignement à distance s’expliquent selon elle par la grosseur de l’établissement et la proximité qui existe en temps normal entre les étudiants et le personnel enseignant. La qualité de l’enseignement n’y serait pour rien, affirme Audrey Côté.

Depuis la rentrée automnale 2020, à l’exception des deux semaines de fermeture en septembre occasionnées par l’éclosion de COVID-19 chez les étudiants du Cégep et de l’ITA, le Cégep de La Pocatière fonctionne en formule hybride. Les étudiants font l’essentiel de leur formation à distance, en plus de suivre des cours en présentiel en raison d’une journée par semaine.

Cette pratique, le premier ministre François Legault a d’ailleurs exprimé vouloir la permettre à l’ensemble des établissements collégiaux et universitaires du Québec dans le cadre de l’annonce du petit déconfinement le 2 février dernier. « C’est un âge où le contact social est extrêmement important. La solitude, chez un jeune adulte, je crois que c’est quelque chose de plus difficile à porter », a indiqué la directrice générale du Cégep de La Pocatière Marie-Claude Deschênes.

Les résultats de l’étude tendent d’ailleurs à lui donner raison, puisque 64 % des étudiants affirment vivre de l’isolement et en ressentir les effets sur leur santé psychologique. Le Cégep de La Pocatière est reconnu pour être assez dynamique en matière d’activités socioculturelles, de mentionner Audrey Côté. Toutes celles qui étaient d’ailleurs organisées par l’association étudiante dans le passé n’ont pu être tenues comme prévu en raison de l’interdiction des rassemblements.

« On va travailler pour mettre en place des activités à l’extérieur où il serait possible de se rassembler. On va aussi tenter de créer des rendez-vous virtuels », poursuit-elle.