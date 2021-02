D-Noy enflamme Saint-Pascal pour la Saint-Valentin

Le DJ Daniel Desnoyers, alias D-Noy, a transformé la Ville de Saint-Pascal en gigantesque plancher de danse pour la Saint-Valentin. À partir d’une scène mobile qui a sillonné le périmètre urbain de la ville, le DJ a enchaîné les succès dansants pendant près de 2 h, déversant au passage une grosse dose de plaisir et d’amour en cette veille de Saint-Valentin pandémique.

L’idée d’organiser quelque chose pour la Saint-Valentin est venue du maire Rénald Bernier, de mentionner la directrice du développement et des communications à la Ville de Saint-Pascal Emilie Poulin. Avec le directeur du Service des loisirs Éric Lemelin et plusieurs partenaires, ils ont eu l’idée de cette discothèque ambulante qui a animé les rues de Saint-Pascal le 13 février en soirée.

« J’avais les coordonnées de Daniel Desnoyers pour le faire venir éventuellement au Festival Bonjour la visite. Je l’ai contacté, je lui ai expliqué notre idée et il a embarqué », explique Emilie Poulin.

L’événement s’est organisé en moins de deux semaines. Lorsque le premier ministre a annoncé que le Bas-Saint-Laurent passait en zone orange et que le couvre-feu y était repoussé à 21 h 30 dès le 8 février, le niveau d’emballement face à l’événement en gestation n’a fait qu’augmenter auprès des organisateurs.

« Un party dans la rue à 17 h 30, ça lève un peu moins qu’à 20 h », ajoute Emilie Poulin.

Ciné-parc Zoom

Malgré des délais serrés et des règles sanitaires changeantes, Saint-Pascal a réussi à mener son projet à terme dans la sécurité de tous et le respect des consignes. Une dizaine d’agents de sécurité de Rimouski ont été embauchés pour l’occasion, plusieurs circulant avec la scène mobile et d’autres étant affectés au stationnement du centre communautaire Robert-Côté, où l’événement était retransmis sur écran géant sous le principe d’un ciné-parc pour les résidents de Saint-Pascal qui ne se trouvaient pas sur le parcours de Daniel Desnoyers.

« La diffusion s’est faite en direct par Zoom, car pour des questions de droit d’auteur, on n’aurait jamais été en mesure de le faire par les moyens traditionnels comme YouTube ou Facebook, où l’image aurait toujours coupé après 30 secondes », résume Emilie Poulin.

La Ville de Saint-Pascal avait au préalable avisé ses résidents de cette alternative de visionnement en leur offrant un code d’accès exclusif pour l’occasion. Les autres se trouvant sur le parcours de la scène mobile — environ 160 familles — ont reçu un ensemble d’articles lumineux à porter afin d’animer le parcours du DJ. L’intégralité de l’événement sera diffusée dans les prochains jours sur le site internet de la Ville.

« Merci à la Ville de Saint-Pascal, à toute l’équipe pour le super accueil et l’idée plus que géniale ! Un moment que je n’oublierai pas de sitôt. “Big love” et bonne Saint-Valentin à tous » a écrit Daniel Desnoyers sur sa page Facebook, au lendemain de l’événement.

Heureuse de la participation des gens et des commentaires plus que positifs de la population, la Ville de Saint-Pascal ne ferme pas la porte à animer ses rues de nouveau dans les prochains mois. Elle avait déjà organisé un feu d’artifice musical pour l’Halloween, l’automne dernier, à la suite de la suspension des activités habituelles prévues pour la fête en raison de la COVID-19.

« Ça reste toujours un gros défi d’organiser quelque chose d’aussi gros dans les circonstances, car les règles changent tellement rapidement qu’on ne peut pas se permettre de prévoir trop à l’avance. Mais maintenant qu’on est rodé, on serait en mesure de répéter l’expérience », conclut Emilie Poulin.