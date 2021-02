Déception pour le hockey mineur au Kamouraska

Dans un message envoyé aux parents et aux hockeyeurs du Kamouraska, le président de l’Association du hockey mineur du Kamouraska s’est dit déçu que la reprise de la pratique de hockey en groupe à l’aréna ne puisse pas reprendre en zone orange.

Les espoirs étaient grands le 2 février lors du point de presse du premier ministre annonçant le petit déconfinement lié à la zone orange.

« Nous nous attendions tous à pouvoir retourner sur la glace comme nous l’avions connu avant les Fêtes dès le 8 février, après une pause de sept semaines. Dès les premières minutes du point de presse, plusieurs ont pensé que ce serait possible. Mais en prenant connaissance des mesures additionnelles imposées aux sports intérieurs, notre ardeur à retourner sur la glace s’est transformée en déception », a souligné le président de l’association Bertrand Thériault.

Il n’est actuellement pas possible pour les équipes de retourner s’entraîner avec leurs coéquipiers et encore moins de faire des matchs contre les autres équipes.

Dans les derniers jours, les membres d’Hockey Bas-Saint-Laurent (HBSL) en collaboration avec les cinq autres régions en zone orange ont travaillé fort pour inciter le gouvernement ainsi que la Santé publique à redonner le droit aux joueurs des équipes sportives intérieures de pouvoir pratiquer leur sport tel qu’il était avant les Fêtes ou tout au moins, à l’intérieur de leur association.

« Nous restons en contact étroit avec HBSL pour les nouveaux développements et nous les appuyons pour que le hockey revienne rapidement en phase 5 afin que nos jeunes puissent bouger, s’amuser entre eux et avoir du plaisir à pratiquer le sport qu’ils aiment. De plus, nous travaillons en collaboration avec nos arénas pour connaitre les possibilités qu’ont nos membres de pratiquer le hockey à l’intérieur comme à l’extérieur au fur et à mesure que les consignes changent, a ajouté M. Thériault. Croisons-nous les doigts pour de bonnes nouvelles le 22 février. »

Mentionnons que le hockey scolaire est possible.