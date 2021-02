Déconfinement : Kamouraska favorisée, L’Islet pénalisée

La MRC de L’Islet ne pourra pas goûter aux bonheurs de la zone orange, contrairement au Kamouraska. La situation dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches où le délestage demeure toujours significatif explique cette décision.

Dès le 8 février, tout le Québec pourra néanmoins profiter de la réouverture des magasins, des salons de coiffure et des musées. Les cégeps et les universités pourront également augmenter la présence étudiante dans leurs établissements, à leur discrétion.

Toutefois, le couvre-feu demeurera, mais son heure variera selon les régions et le code de couleur de chacune d’entre elles. Les six régions administratives, dont le Bas-Saint-Laurent, qui seront en zone orange à partir du 8 février, verront le couvre-feu passer à 21 h 30. Dans les 11 autres régions en zone rouge, dont Chaudière-Appalaches, le couvre-feu demeurera à 20 h.

Réouvertures

Situé à l’extrême ouest du Bas-Saint-Laurent, le Kamouraska pourra assister à la réouverture des gyms et permettre la reprise des activités sportives intérieures dès le 8 février, mais avec des consignes plus « sévères » qui n’ont pas été précisées. Les théâtres et les cinémas pourront suivre à leur tour dès le 26 février. Quant aux restaurants, ils pourront rouvrir leurs salles à manger dès le 8 février, mais il ne sera pas permis d’avoir plus de deux adultes à une même table, accompagnés de leurs enfants.

Dans L’Islet, les résidents ne pourront toutefois pas profiter des mêmes privilèges, la région de Chaudière-Appalaches étant en zone rouge. Pourtant, le 2 février, le CISSS de Chaudière-Appalaches rapportait seulement un seul cas actif à COVID-19 dans tout le territoire de la MRC.

« Il faut regarder la situation dans l’ensemble des hôpitaux de la région administrative, leur taux de délestage, pas juste la situation dans la sous-région », a précisé le premier ministre François Legault afin d’expliquer cette décision.