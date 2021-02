Des animaux pour motiver les enfants à faire leurs devoirs

En place depuis tout récemment à La Pocatière, le Centre de Zoothérapie et d’Apprentissage du Kamouraska a commencé à aider des jeunes du primaire à faire des apprentissages avec un animal en soutien. Des résultats sont déjà tangibles.

Alexandra Pineault a d’abord assuré la relève de l’entreprise d’aide aux devoirs avec des vélos-pupitres Pédago-Vélo. L’éducatrice spécialisée et intervenante en zoothérapie a ensuite mis en place le mariage entre la zoothérapie et l’aide aux devoirs.

Depuis peu, elle offre de l’aide aux devoirs sous forme de zoothérapie de façon individuelle ou en bulle familiale, pandémie oblige. « On parle de jeunes qui ont des difficultés, mais d’autres, pas nécessairement, qui ont juste besoin de motivation », indique Alexandra Pineault.

L’heure se passe toujours différemment, mais en gros, l’enfant peut faire des travaux pendant 45 minutes et des pauses avec l’animal pour environ 15 minutes.

« C’est vraiment différent d’un enfant à l’autre. L’animal peut être sur un coussin à côté et parfois venir chercher une caresse. Parfois, on termine un travail et on va faire un tour au chien. Le jeune peut aussi épeler son vocabulaire tout en caressant le chien », résume Alexandra Pineault.

La maman de Delphine, une utilisatrice, se réjouit que ce type de services existe. « Delphine côtoie Alexandra (Pineault) et ses alliés Julia et Harry (les chiens) depuis un mois (…) que du positif, ma fille ne le voit pas négativement, au contraire, elle le voit comme un privilège. Une approche différente et amusante. Elle revient de son cours souriante, en confiance et sa matière approfondie », a-t-elle écrit.

Le but, rappelle Mme Pineault, est d’apprendre sans que ce soit pénible et d’approfondir des apprentissages. Elle prépare d’ailleurs les plages de la semaine de relâche et de la saison estivale. Elle utilise également du matériel comme des jeux de société pour travailler avec les jeunes.

Pour le moment, son équipe de « partenaires » est composée de deux chiens. Des lapins et d’autres animaux pourraient s’ajouter éventuellement.