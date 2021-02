Des personnages grandeur nature à la gare de Saint-Pascal

Une œuvre d’art public extérieure sera installée sous peu à la gare de Saint-Pascal, soit des personnages découpés grandeur nature représentant différentes époques de notre histoire.

On cherchait une vocation au premier étage du bâtiment de cette gare qui n’accueille plus de passagers depuis un bout de temps. Un appel de dossier avait d’ailleurs été lancé, auquel a répondu l’artiste de Sainte-Hélène-de-Kamouraska Miguel Forest.

« En 2019, j’avais fait des ateliers de dessin à cet endroit et c’est un peu à ce moment que j’ai réfléchi et imaginé le projet », raconte l’artiste.

L’objectif est donc d’animer l’extérieur de la gare patrimoniale de Saint-Pascal et la rue de la gare par le fait même. Ainsi, on lui redonne une vie comme à l’époque où le train était en fonction et on apporte du dynamisme au quadrilatère autour de la gare et de l’hôtel Victoria en l’enrichissant d’une œuvre d’art public.

« Un train pour quelque part » mettra donc en vedette des personnages correspondant à une époque de 1859 à 1983.

Les personnages ainsi distribués par décennies du récent au plus ancien définissent leur époque par la silhouette de leurs vêtements et la photo qui est à l’intérieur illustre un événement marquant de cette époque.

« On peut penser à des références aux guerres mondiales, à la crise d’octobre, par exemple. Des événements internationaux, mais qui ont aussi marqué la région. Le but est d’attirer le public grâce aux œuvres autour de la gare », ajoute Miguel Forest.

Ce dernier se dit comblé par ce nouveau projet qui est très complet pour lui comme artiste. « Je suis plutôt peintre, mais graphiste aussi. Ça touche aux deux métiers », a-t-il dit.

Les personnages seront découpés sur de l’Alupanel, un matériel léger et durable, et un film transparent noir sera apposé sur la face d’aluminium. Les silhouettes seront percées et attachées à la clôture « frost ». L’impression est garantie 10 ans.

Les personnages devraient être complétés au printemps pour une installation et une inauguration au début de l’été.