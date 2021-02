Des soupes-repas comme campagne de réconfort

Déjà près de trois semaines que la Fondation André-Côté a lancé une nouvelle campagne de réconfort : des soupes-repas, si simples, mais si bonnes. Concoctés avec amour par l’équipe de la Fondation, ces petits pots sont remplis de bons ingrédients auxquels il faut ajouter seulement de l’eau et une canne de tomates en dés.

Déjà plus de 125 soupes ont été vendues depuis le début de la campagne. Que ce soit pour offrir à une personne proche, un voisin habitant seul, un employé pour le remercier de son bon travail ou même pour soi, toutes les occasions sont bonnes pour s’en procurer.

Elles sont disponibles jusqu’au 1er mars prochain. On peut s’en procurer en commandant en ligne sur le site web de la Fondation André-Côté ou en se présentant à la Pharmacie Uniprix de La Pocatière.

L’équipe de la Fondation offre également un service de livraison sur le territoire du Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Louise et même Rivière-du-Loup moyennant un léger supplément monétaire ou sans supplément pour les commandes de 24 pots et plus.