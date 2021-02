Du baseball junior dès cet été au Kamouraska

Une équipe de baseball junior BB évoluant au sein la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ) élira domicile à Saint-Pascal dès l’été 2021. Cette nouvelle formation viendra combler le vide existant entre le niveau midget et senior au Kamouraska.

Le projet est mené par Hugo Desjardins, Alexandre Laflamme, Éric Lemelin et Anthony Pelletier. Il s’inscrit également dans la volonté de la Ville de Saint-Pascal d’avoir une équipe de ce calibre évoluant sur le Terrain Provigo, d’indiquer le porte-parole du quatuor Anthony Pelletier.

« C’est une équipe qui veut assurer une forme de rétention des joueurs de niveau junior dans la région. Actuellement, quand les joueurs terminent le midget, rares sont ceux qui sont vraiment de calibre pour jouer au niveau senior. Une équipe junior va permettre aux joueurs du Kamouraska qui le désirent de poursuivre leur développement dans ce calibre avant de joindre les rangs d’une ligue senior », ajoute-t-il, lui-même ayant déjà joué junior à Rimouski en 2018-2019.

L’équipe ne devrait donc pas « nuire » à l’alignement des Escaladeurs de La Pocatière, qui elle évolue au sein de la Ligue senior Puribec. Le niveau junior rassemble des joueurs âgés essentiellement entre 17 et 23 ans.

« Très peu de nos joueurs pourraient jouer dans une équipe ou dans l’autre, mais on va tout de même construire notre calendrier de parties en collaboration avec eux. Cette nouvelle équipe est une excellente nouvelle pour nous et le baseball au Kamouraska. On est complémentaire », a déclaré Eric Miville, président des Escaladeurs de La Pocatière.

Été 2021

Cette nouvelle équipe junior sera la neuvième à joindre les rangs du junior BB au sein de la LBMQ, où évoluent notamment deux formations de Lévis et une de Trois-Pistoles. Les autres équipes sont réparties sur un territoire allant de Saint-Georges-de-Beauce à l’ouest jusqu’à Rimouski à l’est.

Une vingtaine de joueurs de la région auraient déjà manifesté leur intérêt à joindre les rangs de la future formation pascalienne, à la suite d’approches réalisées à l’automne 2020 par le biais d’une page Facebook. Le territoire de recrutement comprendra essentiellement le Kamouraska, et peut-être même les Municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise, d’indiquer Anthony Pelletier.

La formation aimerait disputer ses premiers matchs à l’été 2021. L’équipe est d’ailleurs à la recherche de commanditaires, de confirmer le porte-parole. Il est prévu que le commanditaire majeur de la formation donne son nom à l’équipe.