Effervescence du milieu immobilier : Un appel à la prudence

Le milieu immobilier est tellement en effervescence que deux organisations mettent en garde les acheteurs et vendeurs de ne pas trop se précipiter.

La Chambre des notaires du Québec et l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) unissent leur voix pour rappeler les conséquences, pour un acheteur, de renoncer à des droits en précipitant la signature et l’acceptation d’une offre d’achat.

« On voulait vraiment mettre en garde le public quant aux risques auxquels ils se soumettent. Il y a beaucoup d’effervescence et l’émotion peut parfois prendre le dessus sur la raison. C’est de rappeler l’importance de prendre un certain temps. L’achat d’une propriété c’est souvent l’achat le plus important dans une vie », a dit Me Caroline Champagne, vice-présidente Encadrement de l’OACIQ.

Selon Me Champagne, certains sautent des étapes dans un marché où les acheteurs sont nombreux pour une même propriété et où il existe une pression grandissante pour conclure rapidement des transactions.

« Certaines transactions sont faites sans inspection préachat. Il y a tellement de pression sur le marché qu’il peut y avoir beaucoup d’acheteurs potentiels qui se présentent à une même porte. Pour rendre leurs promesses d’achat plus alléchantes, certains laissent tomber certaines conditions. Ça peut avoir des conséquences désastreuses sur le plan financier », ajoute Me Champagne.

Renoncer à ces démarches peut rapidement générer des soucis pour le consommateur et avoir de graves conséquences, rappelle-t-on.

Les organisations invitent aussi les courtiers à respecter leurs obligations de bien conseiller leurs clients.

« Le courtier a l’obligation de mettre en garde et de donner toutes les informations sur les conséquences néfastes de laisser tomber des garanties. C’est son rôle », dit Mme Champagne.

On rappelle aussi que les délais prévus aux promesses d’achat pour la réalisation des conditions d’inspection, de financement ou autres doivent être suffisamment longs pour permettre aux professionnels impliqués dans les transactions de rendre des services de qualité.

Chez les notaires, on constate que plus d’acheteurs se présentent chez le notaire avec des renonciations de leur droit afin d’accélérer le processus.

