Ferblanterie Ouellet obtient plusieurs contrats majeurs

La construction se porte plutôt bien et des entreprises d’ici s’en ressentent. C’est le cas de Ferblanterie Ouellet de La Pocatière qui vient d’obtenir d’importants contrats en Beauce et en Gaspésie.

En passant à un autre niveau de contrats, l’entreprise atteint son chiffre d’affaires habituel… avant même de débuter son année financière. « On peut donc espérer à minimalement doubler notre chiffre d’affaires et opérer un beau développement », indique le propriétaire Jean-François Ouellet.

La capacité de l’entreprise à répondre à de plus gros contrats en raison de la main-d’œuvre disponible, des espaces qui le permettent et de sa croissance financière lui permet de soumissionner sur de plus gros projets. Ainsi, Ferblanterie s’occupera entre autres de la ventilation, la climatisation et le chauffage d’un bâtiment du ministère des Transports à Gaspé, un contrat qui, comme sous-traitant, vaut plus de trois quart de millions de dollars. Ferblanterie Ouellet était déjà présent à Gaspé pour un contrat au poste de police de l’endroit. Deux autres contrats d’importance à signer en Beauce s’ajoutent. L’apport du gérant de projet principal de l’entreprise Claude Dionne, a permis de décrocher ces contrats.

« Ce sont des contrats qui arrivent à point dans notre développement et notre expansion. On a la capacité du côté de l’usine pour croître. Aussi, cela permet de maintenir et créer de nouveaux emplois », d’ajouter Jean-François Ouellet.

Ce dernier s’attend d’ailleurs à une bonne année encore en 2021. « On parle beaucoup de ventilation dans les écoles et dans les institutions et c’est notre créneau, donc c’est un bon marché pour nous », a-t-il conclu.