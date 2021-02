Fermeture de routes et des écoles

La forte tempête qui s’abat sur la région amène évidemment des fermetures de routes et d’écoles.

La neige parfois forte et la poudrerie se poursuit aujourd’hui mercredi. On prévoit d’autres accumulations de 5 à 10 centimètres, avec des vents du nord-est de 50 km/h avec rafales à 70, diminuant à 30 avec rafales à 50 en mi-journée. En soirée et nuit prochaine, on prévoit 2 à 4 cm supplémentaires et des vents à 20 km/h.

L’autoroute 20 est fermée, ainsi que la route 132 sur nos territoires.

Écoles

Au Centre de services scolaire de Côte-du-Sud, on indique qu’en raison des conditions météorologiques et de la fermeture de plusieurs routes toujours en vigueur ce matin, tous les établissements (services de garde, primaires, secondaires, formation professionnelle, formation générale des adultes, centre administratif) seront fermés pour la journée. Les cours à distance sont également annulés. Les ateliers Passe-Partout qui devaient avoir lieu sont annulés. Une mise à jour de la situation concernant les activités prévues en soirée sera publiée au plus tard cet après-midi.