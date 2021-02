Gabrielle Boucher accède à la finale régionale de Cégeps en spectacle

C’est le 28 janvier dernier que plus de 440 spectateurs ont pu voir et entendre le talent des 12 étudiants participants à la finale locale de Cégeps en spectacle, une production conjointe de l’ITA et du Cégep de La Pocatière. C’est l’autrice et compositrice Gabrielle Boucher, étudiante en bioécologie au Cégep de La Pocatière, qui a remporté la première position à la suite de la délibération du jury.

Elle ira donc représenter La Pocatière à la finale régionale à Montmagny en mars prochain avec sa création La Romance.La Fondation du Cégep de La Pocatière lui remettra une bourse de 300 $.

Notons également que deux autres numéros ont particulièrement attiré l’attention du jury. En seconde place, le duo formé de Gabrielle Boucher et Éloÿse Paquet Poisson recevra une bourse de 200 $ de la Fondation de l’ITA, grâce à leur interprétation de la pièce Tous les cris les S.O.S. Marylee Boucher recevra une bourse de 100 $ offerte par La Fondation du Cégep de La Pocatière avec son numéro de danse Réflexion.

Cette édition a donc été filmée en décembre et présentée jeudi dernier sur une plateforme qui permettait le clavardage. L’intégral du spectacle est disponible en ligne en suivant le lien https://www.youtube.com/watch?v=KpBNRHh_-DE&feature=youtu.be.