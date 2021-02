Hébergement gratuit pour aider les gens qui veulent déménager dans la région

La microbrasserie La Baleine endiablée de Rivière-Ouelle propose une ou deux nuitées d’hébergement gratuites pour les gens de l’extérieur qui viennent magasiner une maison.

Devant l’engouement des gens pour déménager en région, la microbrasserie qui offre aussi 56 chambres d’hébergement souhaitait faciliter ces déplacements.

« Nous avons affiché des offres d’emplois un matin et le soir à 20 h nous avions comblé les quatre postes disponibles. Les candidats sont des gens de l’extérieur qui viennent ou qui sont à s’installer à Rivière-Ouelle ou autour. Cela constitue une force incroyable pour la région », a indiqué le copropriétaire Sylvain Tremblay.

Il dit constater que plusieurs jeunes semblent vouloir revenir ou venir s’installer en région.

Devant cette situation, l’établissement a décidé d’inviter des gens de partout au Québec qui veulent visiter des propriétés à vendre dans les régions de Montmagny, de L’Islet, du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques.

Il leur offre une ou deux nuits gratuitement le temps de visiter, puis un tarif réduit pour cinq jours, par exemple, le temps de compléter la transaction. Une preuve de la démarche devra être fournie.

« Qu’ils viennent coucher ici une fin de semaine, faire le tour. Le mouvement est vraiment fort. On est au moment où le bail se casse. Quand tu déménages, en général, il n’y a personne de riche. On peut bien les accueillir, on a en masse de place », ajoute Sylvain Tremblay.

Cette offre s’appliquera pour l’hiver et le printemps, mais pas pour l’été.