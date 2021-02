C’est sous le thème Royaume et châteaux que ces activités sont proposées. Tous les citoyens, familles, groupes et organismes sont invités à créer leur étendard. Pour ce faire, il suffit de réaliser un dessin ou un collage qui représente leur cellule familiale ou leur mission. Après avoir inscrit nom, adresse et numéro de téléphone à l’arrière du visuel, vous n’avez qu’à déposer votre œuvre dans la boîte prévue à cet effet dans l’entrée du Centre Bombardier ou dans l’entrée de l’hôtel de ville du côté de La Mosaïque – Bibliothèque municipale selon les heures d’ouverture habituelles, au plus tard le 10 février. Tous les visuels seront imprimés sur des étendards qui seront ensuite suspendus à la Place de la famille située sur les terrains récréatifs à partir de la mi-février. Pour plus d’information, visitez le www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/ici-on-joue-encore-dehors.