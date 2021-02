Investissements majeurs de 2,6 M$ chez Les Industries Desjardins

Les Industries Desjardins de Saint-André et Saint-Alexandre achètent de nouveaux équipements qui seront installés dans sa nouvelle usine à Saint-Alexandre, pour poursuivre leur croissance.

« On fait face à une pénurie de main-d’œuvre incroyable, on doit donc se réinventer », a dit le président Denis Montminy.

Les investissements totaux sont de 2,6 M$. DEC Canada contribue à la hauteur de 681 000 $ avec une contribution remboursable.

L’entreprise qui œuvre dans la conception et la fabrication de réservoirs d’entreposage en acier peut donc acheter des cellules robotisées et de machines à commandes numériques, ainsi que procéder à l’automatisation de divers procédés. Ces nouveaux équipements ont nécessité l’érection d’une nouvelle usine à Saint-Alexandre de 16 500 pieds carrés.

« Cela permet d’aller chercher plus de productivité. Avec la rareté de la main-d’œuvre, on ne peut plus produire sans équipement de haute technologie. C’est donc pour augmenter notre productivité dans le but éventuellement d’agrandir notre territoire. On ne peut pas aller plus vite, on manque de personnel », d’ajouter M. Montminy.