La Pocatière donne son appui à un second terrain de baseball

Réclamé notamment par le baseball mineur depuis plusieurs années, le projet de doter La Pocatière d’un second terrain de baseball serait sur le point de prendre vie. Le conseil municipal s’est engagé le 25 janvier dernier à appuyer ce projet à hauteur maximale de 180 000 $.

La présidente de l’Association du baseball mineur de La Pocatière Martine Thériault s’est réjouie des nombreux développements dans ce dossier depuis quelques mois, en partenariat avec la Ville de La Pocatière. Ceux-ci ont été provoqués en partie par le dépôt du projet auprès de la Jays Care Foundation qui permettrait d’accélérer encore davantage l’aménagement du terrain si ce dernier, actuellement à la 2e étape d’analyse, se voyait octroyer une partie du financement demandé.

« On ne veut surtout pas créer de faux espoirs aux gens, car c’est attendu depuis longtemps. Mais déjà, avec l’engagement de la Ville, si on n’obtient pas le financement de la Jays Care Foundation, on sait que le projet ne va pas mourir dans l’œuf. On va simplement regarder vers d’autres possibilités de financements », a expliqué la présidente.

Évalué à environ 300 000 $, l’aménagement de ce nouveau « stade » est prévu sur le terrain vacant situé derrière l’École polyvalente de La Pocatière et l’ancienne Villa Saint-Jean, propriété de la Ville depuis maintenant quelques années. La Ville de La Pocatière, par la voix de son directeur général Cédrick Gagnon, a tout de même tenu à préciser qu’elle ne s’engagerait pas au-delà de 180 000 $, somme conditionnelle à ce que l’Association du baseball mineur trouve d’autres sources de financement, notamment par le biais d’une levée de fonds populaire, a-t-il précisé.

La proximité du futur terrain avec l’école secondaire et l’école primaire Sacré-Cœur fait que le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a également démontré de l’intérêt pour le projet qui pourrait servir à des fins éducatives. Le Centre de services s’est donc dit prêt à appuyer le projet financièrement, de confirmer la directrice du secrétariat général des communications Geneviève Soucy.

« Le soutien financier possible serait d’un montant maximum de 50 000 $. Le tout reste conditionnel selon la signature d’un protocole d’entente et en fonction des modalités d’accès de cette infrastructure pour nos élèves. Cela restera à définir au moment opportun », a-t-elle écrit.

Besoin

Le besoin d’un deuxième terrain de baseball est un enjeu depuis plus d’une dizaine d’années à La Pocatière. La construction du Centre Bombardier en 2009, sur ce qui était jadis le « stade » à l’usage du baseball mineur, est venue ajouter une pression sur le calendrier d’utilisation du seul terrain restant.

Avec l’engouement croissant du baseball chez les jeunes — ils étaient une centaine inscrits l’an dernier, un nombre en constante augmentation depuis quelques années — et l’ajout d’une ligue de balle molle chez les adultes, le besoin est devenu criant de doter la Ville d’un second terrain, ne serait-ce que pour désengorger le terrain actuel, d’indiquer Martine Thériault. Ce dernier, beaucoup trop grand, est d’ailleurs plus adapté aux besoins du baseball senior que des jeunes, poursuit-elle.

« Un deuxième terrain ferait toute la différence. Déjà, en partant, on serait en mesure d’offrir à nos jeunes le nombre de pratiques recommandées par Baseball Québec. Après des années de travail par les bénévoles actuels et passés de l’Association, on est content de constater que le projet commence enfin à débloquer », conclut-elle.