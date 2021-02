Saint-Pascal vibrera d’un bout à l’autre grâce à la performance du célèbre DJ Dan « D-NOY » Desnoyers lors du week-end de la Saint-Valentin. Les rues de Saint-Pascal seront transformées en piste de danse le samedi 13 février prochain à compter de 19 h.

L’artiste de renommée internationale, Dan Desnoyers, circulera dans différents secteurs de la ville sur une plateforme avec son et éclairage digne des plus grands spectacles à déploiement. La performance de D-NOY sera retransmise en direct via les ondes FM pour que la population de Saint-Pascal puisse danser dans leur maison et sur leur balcon. D’ailleurs, des citoyens sélectionnés au hasard, demeurant dans les secteurs visités par la scène mobile, recevront une trousse d’articles lumineux à porter lors du passage du DJ.

Toujours pour en mettre plein la vue, le stationnement près du Centre sportif sera transformé en salle de spectacle de style « ciné-parc » où la performance sera diffusée en direct et où l’artiste y tiendra sa grande finale. Seuls les citoyens de Saint-Pascal habitant dans les zones où la scène mobile ne circulera pas auront la chance de réserver leur place. Il faudra faire vite puisque ces places seront limitées.

Également, afin de permettre au plus grand nombre de personnes d’assister à cet évènement extraordinaire, la prestation sera accessible via la plateforme Zoom à 1 000 chanceux qui réserveront leurs billets via le site Internet de la Ville de Saint-Pascal. Premier arrivé, premier servi.

Bien entendu, l’évènement est organisé de façon à respecter les mesures sanitaires en vigueur. En cas de mauvaise température, le tout sera reporté au dimanche 14 février selon le même horaire. Le parcours, les informations de réservation et les détails de l’évènement sont accessibles au www.villesaintpascal.com/d-noy.

Dan « D-NOY » Desnoyers D-NOY s’est produit aux quatre coins de la planète (Brésil, Égypte, Russie, Ibiza, etc.) et a collaboré avec plusieurs artistes internationaux tels Gloria Gaynor, Bob Sinclar, Flo Rida et Nicki Minaj. D-NOY est l’un des rares artistes québécois à se mériter un disque diamant pour plus d’un million d’albums vendus en carrière.