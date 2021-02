Le Bas-Saint-Laurent célèbrera de nouveau le Mois de l’histoire des Noirs à l’unisson

Pour une deuxième année consécutive, les acteurs en immigration des huit MRC de la région du Bas-Saint-Laurent collaborent pour souligner à l’unisson le Mois de l’histoire des Noirs.

En réponse à l’invitation du Cabaret de la diversité l’an dernier, cette première démarche collaborative régionale du genre au Québec, fut un franc succès et vivement saluée dans la communauté régionale et même ailleurs au Québec. Au Bas-Saint-Laurent, le thème retenu cette année est Notre région, nos histoires. Diverses activités seront proposées à la population, dont deux événements régionaux.

Le 19 février à 18 h 30, la population est conviée à la conférence d’Ali Ndiaye alias WEBSTER sur la thématique « Présence africaine et afro-descendante au Québec ». L’activité sera suivie d’une période d’échanges avec le rappeur et historien.

Le 25 février à 18 h 30, on présentera un panel de discussion qui réunira des personnes noires bien établies dans le Bas-Saint-Laurent. Elles partageront leur expérience avec le public et échangeront, entre autres, sur les défis et enjeux d’intégration au Bas-Saint-Laurent. En outre, une série de portraits mettant en vedette des personnes noires inspirantes de la région sera présentée tout au long du mois de février. Afin de respecter les consignes du gouvernement du Québec liées à la COVID-19, les activités seront virtuelles. Pour toute information relative aux célébrations du Mois de l’histoire des Noirs dans le Bas-Saint-Laurent, visitez la page Facebook du Mois de l’histoire des Noirs Bas-Saint-Laurent MHN BSL, qui en assure le leadership sur l’ensemble du territoire bas-laurentien.