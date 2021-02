Le calendrier 2021 des fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Dans le cadre des fêtes du 175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un calendrier 2021 sera bientôt distribué par la poste à chaque résidence et commerce de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de la Ville de La Pocatière.

Produit comme un document souvenir, le calendrier rappelle les moments marquants de l’histoire de la municipalité et rassemble diverses photos anciennes et contemporaines. Le maire de la Municipalité, M. Rosaire Ouellet, mentionne que « des évènements commémoratifs comme le 175e de la municipalité permettent de réaliser des actions tangibles comme ce magnifique calendrier 2021 du 175e. Celui-ci permet de faire un retour dans l’histoire municipale et de présenter des photos qui évoqueront certainement plusieurs souvenirs ».

La photo de la page couverture avait été sélectionnée par le comité du 175e dans le cadre d’un concours de photo réalisé au cours de l’année 2020. Ce calendrier a été conçu et réalisé par Mme Nicole Catellier avec la participation de Mme Pierrette Maurais pour la recherche historique, des Archives de la Côte-du-Sud, de photographes de la région, du comité du 175e et du personnel de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Le comité du 175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a élaboré une programmation riche et variée qui a commencé en 2020 puis a été interrompue à cause de la pandémie. Les activités ont alors été reportées et les prochaines dates d’activités seront mentionnées en temps et lieu. La population est invitée à suivre les développements des fêtes du 175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sur le site internet municipal : www.ste-anne-de-la-pocatiere.com ou la page Facebook.