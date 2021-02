Le Cégep de La Pocatière bon premier pour les soins infirmiers

Après avoir pris le second rang en Soins infirmiers du premier palmarès des cégeps du Journal de Québec en 2020, le Cégep de La Pocatière domine au premier rang en 2021. Avec un taux de diplomation de 84,76 %, le Cégep se démarque par rapport aux établissements québécois pour sa Technique de soins infirmiers.

Le Journal mentionne par ailleurs avoir modifié sa méthode. Les classements ne sont plus uniquement basés sur les taux de diplomation de chaque cégep dans les trois programmes préuniversitaires et les dix techniques qui comptent le plus grand nombre d’inscriptions, comme l’an dernier.

Le niveau académique des étudiants à leur arrivée au cégep est désormais pris en compte. « Ce palmarès repose sur une nouvelle mesure, “l’effet cégep”, qui représente la valeur ajoutée de chaque établissement lorsque la force scolaire des étudiants est mise en relation avec le taux de diplomation », précise-t-on.