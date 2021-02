Le coup d’envoi de la 23e édition du Défi OSEntreprendre est donné dans la MRC de L’Islet

La présidente d’honneur du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, Mme Leattytia Badibanga, et Chaudière-Appalaches Économique, organisme responsable du déploiement de l’échelon régional du défi, ont donné le coup d’envoi de la 23e édition.

« Le Défi OSEntreprendre a contribué à propulser mon entreprise au moment de son démarrage. J’encourage tous les nouveaux entrepreneurs à s’inscrire. Tout le processus est bénéfique. Il vous permet d’élargir votre réseau, de solidifier votre modèle d’affaires et de développer vos aptitudes à présenter votre projet », exprime Leattytia Badibanga, fondatrice de l’entreprise lévisienne Pattes Vertes, lauréate nationale Création d’entreprise 2019 et Prix Coup de cœur régional 2019.

Mme Badibanga invite également les intervenants scolaires à mettre en lumière les accomplissements de leurs élèves et étudiants. « Dans le volet scolaire du Défi OSEntreprendre, les jeunes sont au cœur de l’action, en complicité avec les intervenants scolaires. En participant à la Semaine des entrepreneurs à l’école comme entrepreneure conférencière, j’ai eu la chance de constater le plaisir et la fierté que les élèves, étudiants et intervenants scolaires retirent à expérimenter l’esprit d’entreprendre à l’école. C’est une belle façon d’encourager les jeunes à s’impliquer et à persévérer ».

Le nouveau volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre fait rayonner des entreprises qui se démarquent par l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici. Que ce soit par le choix d’un hôtel ou du fabricant d’emballages, chaque décision de faire affaire ensemble a des retombées tangibles. Cette nouveauté s’ajoute aux volets Scolaire, Création d’entreprise et Réussite inc.

La MRC de L’Islet invite maintenant ses entrepreneurs à participer à la 23e édition en soumettant leur candidature avant le 9 mars 2021 à 16 heures. Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec.