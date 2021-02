Le gouvernement du Québec octroie 50 000 $ aux Arts de la scène

Au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, annonce l’octroi d’une somme de 50 000 $ à l’organisme Les Arts de la scène de Montmagny pour son projet Bonification de l’offre culturelle jeune public.

Cette somme est accordée par le gouvernement du Québec en vertu de l’Appel de projets en appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif 2020-2021. Cet appel visait à augmenter et à diversifier l’offre d’activités culturelles pour les jeunes de la petite enfance jusqu’au collégial.

En contexte de pandémie de COVID-19, les artistes, les écrivains et les organismes culturels professionnels étaient invités à présenter des projets répondant aux directives de santé publique en utilisant, par exemple, de nouveaux moyens participatifs. La ministre souhaite ainsi que les jeunes Québécois puissent profiter des bienfaits d’œuvres et de productions culturelles dans le cadre de leur parcours éducatif, et ce, malgré les contraintes actuelles liées à la COVID-19.