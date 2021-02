Le Parti libéral propose une Charte des régions

La cheffe du Parti libéral Dominique Anglade propose de revoir le fonctionnement politique pour faire plus de place aux régions.

La Charte des régions serait un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale sous un gouvernement libéral. Ce projet de loi devra comprendre des principes qui seront applicables en tout temps et de manière équitable pour chacune des régions.

« Tu viens de donner une voix réelle d’un point de vue légal qui va plus loin que ce qui existe déjà. Ça fait longtemps qu’on parle de décentralisation. Au-delà de ça, il y a des problèmes récurrents et je pense qu’il faut les identifier », a souligné Dominique Anglade, lors d’un entretien.

Il est évident que l’immensité du territoire québécois et la diversité de sa population rendent impossible l’application de politiques « mur-à-mur », selon elle.

« On ne peut pas éliminer l’ensemble du “mur-à-mur”, mais on peut se doter d’une loi qui te permet de faire trois choses : avoir des consultations, moduler les règlements du gouvernement en fonction des réalités régionales et de donner des outils spécifiques », a dit Dominique Anglade.