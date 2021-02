Le temps d’une marche avec la députée Marie-Eve Proulx

La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional, Mme Marie-Eve Proulx, annonce une tournée des 45 municipalités de Côte-du-Sud dans le respect des mesures sanitaires. Le temps d’une marche, elle visitera chacune d’entre elles pour échanger avec les citoyens.

L’initiative débutera le dimanche 7 février 2021 et se poursuivra tous les dimanches jusqu’en juin, sauf exception. L’itinéraire sera dévoilé via la page Facebook de la députée quelques jours avant.

« La marche est devenue une activité de prédilection pour la majorité des Québécois depuis le début de cette pandémie. Cette crise sanitaire, qui nous éloigne un peu de notre monde, ne nous épargne pas en tant que député. Aller visiter les citoyennes et citoyens des municipalités que je représente m’apparait être une bonne alternative pour aller à leur rencontre et prendre le temps d’échanger et d’écouter leurs préoccupations. Le temps d’une marche, je serai donc de passage tous les dimanches dans les différents quartiers de Côte-du-Sud pour vous saluer et prendre de vos nouvelles. Ce sera un plaisir de discuter, à distance, avec vous tous. Offrons-nous ce rendez-vous amical, tout en demeurant prudents », a-t-elle dit.

Dès maintenant, vous pouvez consulter la vidéo de la députée « Le temps d’une marche » à l’adresse suivante : https://fb.watch/3qCmP6gEAo/. Vous pourrez y découvrir les trois premiers lieux qui seront visités, mais aussi les fondements et motivations de cette initiative.