L’emploi se porte bien dans nos régions

La pandémie amène certes son lot d’insécurité pour les entreprises, mais l’emploi se porte relativement bien au Bas-Saint-Laurent et dans Chaudière-Appalaches, de l’avis des principaux intervenants interrogés. Les taux de chômage des deux régions étaient même les plus bas au Québec en décembre dernier.

4,4 % en Chaudière-Appalaches et 4,8 % au Bas-Saint-Laurent. Nos deux régions font clairement mieux que les autres en matière d’emploi selon les données de décembre dernier rapportées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

La force du milieu institutionnel bas-laurentien, entre autres au Kamouraska, place la région à l’abri des tempêtes selon elle. « Le milieu de la santé et de l’éducation, par exemple, ils n’ont pas arrêté de fonctionner à cause de la pandémie », rappelle-t-elle, soulignant au passage l’omniprésence de ces deux secteurs d’activité à La Pocatière.

L’économie des deux régions et par ricochet celle de nos deux MRC est donc résiliente de l’avis de Nancy Dubé. La problématique de pénurie de main-d’œuvre vécue avant la pandémie ne devrait donc pas tarder avant de refaire surface selon elle.

En ce sens, les gens qui ont bénéficié de la PCU dans les derniers mois et qui se sont tournés depuis vers l’assurance-chômage ou la Prestation canadienne de relance économique (PCRE) ne figurent pas nécessairement dans ces statistiques, à son avis. Les contacts effectués par les conseillers de chez SAE Kamouraska l’été dernier, auprès de certains prestataires de la PCU, tendent à lui donner raison.

« Si on avait le malheur d’appeler au moment où on annonçait un prolongement de la prestation, les gens nous répondaient : “Pas tout de suite !” Mais dès qu’on approchait la fin d’une période de prolongement, le téléphone se remettait à sonner », illustre Anne-Marie Lapointe.

Elle est toutefois en mesure d’affirmer qu’il y a de l’emploi au Kamouraska et que les employeurs, pour la plupart, ont même assoupli leurs critères d’embauches. « Il ne faut pas trop taper sur la tête des gens sans emploi non plus, le contexte est encore insécurisant », nuance la directrice générale de SAE Kamouraska.