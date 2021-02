L’Islet dresse un bilan positif de sa dernière politique familiale et des aînés

C’est en 2007 que la Municipalité de L’Islet s’est engagée à « penser et agir famille ».

À la suite de cette première politique familiale, la municipalité a posé des actions concrètes, créatives et innovatrices pour soutenir les familles, dont l’aménagement de jeux d’eau dans le Parc les Cabrioles. En 2011, le comité de la famille s’est vu confier le mandat de la mise à jour de la politique familiale et l’implantation de la démarche « Municipalité amie des aînés ». Le comité a travaillé assidûment pendant deux ans et s’est assuré de répondre aux besoins des familles et des aînés de L’Islet.

C’est donc en 2013 que la Municipalité poursuit son engagement envers les familles de L’Islet et lance une nouvelle version actualisée de la politique familiale et des aînés, accompagnée d’un plan d’action pour les années 2014 à 2016. De cette dernière version, plusieurs actions importantes contribuant à la qualité de vie des familles et des aînés de L’Islet ont vu le jour : la mise en place d’un jardin communautaire, l’ajout d’une portion fête familiale au brunch des nouveaux arrivants, la mise en place d’une activité pour reconnaître l’action bénévole et d’autres sont en cours, notamment la mise à jour du site internet et de la banque photos de la municipalité.

Trois grands projets n’ont pas été mis de l’avant, dont la mise en place d’un skatepark, l’ajout d’un dôme rétractable sur la patinoire extérieure et l’étude de faisabilité en lien avec l’aménagement d’une piscine intérieure. Cependant, sans ces projets, 67 % des actions du plan d’action ont été réalisées. La municipalité dresse donc un bilan positif de ce dernier. En 2020, un comité de pilotage formé de parents, d’aînés et de représentants de la communauté a été formé pour consulter les différents groupes d’âge sur leurs besoins afin de proposer un plan d’action axé sur la qualité de vie pour les prochaines années. C’est grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, par le biais du programme de soutien à la démarche « Municipalité amie des aînés » et le programme de soutien aux politiques familiales que la nouvelle mouture de la politique familiale et des aînés de L’Islet verra le jour au printemps 2021.