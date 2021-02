Nouvelles normes pour le contenu des trousses de sécurité des employeurs

Le contenu des trousses de sécurité des employeurs devra comprendre de nouveaux éléments et en enlever certains pour être mieux adapté aux réalités d’aujourd’hui.

En fait, les employeurs ont jusqu’au 17 mars 2021 pour rendre le tout conforme aux nouvelles normes canadiennes.

Les trousses sont d’ailleurs désormais basées sur le niveau de risque et le nombre de travailleurs dans une entreprise, entre autres.

« Afin de déterminer quelle trousse convient au bon milieu de travail, il existe un outil d’identification des risques de la CNESST. On sélectionne ensuite la grosseur d’entreprises et on peut choisir le coffret de son choix », indique Pierre Bonenfant de Secours RM, basé à Saint-Pacôme, mais qui dessert plusieurs régions du Québec.

Si les entreprises doivent se rendre conformes d’ici le 17 mars, il n’est pas nécessaire d’acheter des trousses neuves. L’employeur peut simplement ajouter le matériel manquant.

« C’est beaucoup plus adapté et au goût du jour. Certains éléments sont retirés, par exemple un bandage triangulaire en six exemplaires, c’est beaucoup dans une trousse, car les risques que six personnes se cassent le bras sont minces », ajoutait Pierre Bonenfant, à titre d’exemple.

Selon les normes de la CNESST, chaque employeur doit fournir un nombre adéquat de trousses de premiers secours. Les employeurs doivent aussi équiper les véhicules utilisés dans le cadre du travail. Elles doivent être dans des endroits faciles d’accès pour les travailleuses et travailleurs et le plus près possible des lieux de travail. L’employeur doit s’assurer que le contenu de la trousse est propre, complet et en bon état. Le matériel doit être renouvelé au besoin, par exemple si le matériel n’a pas été remplacé après son utilisation, s’il est jauni ou sale, ou si la date d’expiration du matériel est passée.

En plus de vendre les items et les trousses adaptées et personnalisées en les assemblent à la main, l’équipe de Secours RM offre aux entreprises des régions du Kamouraska et de la Côte-du-Sud un service rapide de vérification et de réapprovisionnement des trousses de premiers soins en milieu de travail.