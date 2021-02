Poursuite des principaux mandats et planification stratégique

Suite au départ de la directrice générale de Promotion Kamouraska, le conseil d’administration de Promotion Kamouraska et la MRC de Kamouraska ont conjointement pris la décision de poursuivre les activités liées aux volets touristique et communication. Depuis décembre dernier, la direction générale par intérim de Promotion Kamouraska est assumée par M. Jean Lachance, directeur général de la MRC de Kamouraska.

Au niveau touristique, la gestion de la Maison du Kamouraska à La Pocatière, ainsi que la coordination de la Halte Marine à La Pocatière, du bureau d’accueil de la municipalité de Kamouraska et du bureau d’information touristique de la Ville de Saint-Pascal sont pris en charge par Mme Yvonne Tremblay, qui connaît très bien l’ensemble de ces dossiers pour y avoir œuvré au cours des dernières années. Pour l’année 2021, Mme Tremblay apportera les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution des directives de la santé publique et du ministère du Tourisme.

Au chapitre des communications, Mme Manon Weber assume l’organisation, la planification et la réalisation de cette activité, notamment pour le compte de la MRC de Kamouraska. À ce titre, Mme Weber gère de nombreuses plateformes telles que les sites internet régionaux Le Kamouraska.com et Quoi faire au Kamouraska ainsi que les médias sociaux, communiqués et conférences de presse, etc.

Au surplus des activités susmentionnées, le conseil d’administration a récemment autorisé la réalisation d’une démarche de planification stratégique orientée tourisme, et ce, par l’entremise d’un consultant spécialisé. D’ici quelques semaines, les acteurs du secteur touristique de la MRC de Kamouraska seront interpellés dans le cadre de cette démarche pour émettre leurs commentaires et opinions.

« Les mandats de Promotion Kamouraska sont absolument essentiels pour la région et les citoyens du Kamouraska. Après avoir traversé ses cinq premières années d’existence, il est aujourd’hui totalement nécessaire de réaliser une démarche de planification stratégique pour prendre le pouls de la clientèle, et aussi déterminer quelle est la meilleure structure organisationnelle pour la poursuite des activités » exprime M. Gervais Darisse, président de Promotion Kamouraska.