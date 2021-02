Quand un travail d’école mène à une composition…

Un simple défi lancé d’une enseignante à un élève a mené à la composition d’une chanson qui a suscité de belles réactions sur les réseaux sociaux.

C’est dans le cadre du cours de français de 5e secondaire, dans le volet argumentation du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière que Colin Lavergne a décidé de pousser plus loin, à tout le moins selon sa couleur, un travail demandé par son enseignante Laura Duval.

« Pratiquer l’argumentation en 5e secondaire avec la génération Z c’est toujours un pur plaisir. Avec l’école en ligne une journée sur deux, on crée des cercles de discussions sur Zoom et je leur lance des questions d’actualités sur lesquelles les élèves doivent débattre », raconte Laura Duval, enseignante de français.

Contrairement à ce que l’on peut penser, les élèves s’en tirent bien à argumenter en visioconférence. Comme l’enseignante se promène virtuellement de groupe en groupe, sans préavis, les élèves doivent se tenir toujours prêts à partager leur travail.

Leur dernier travail devait les amener à réfléchir à savoir s’ils étaient pour ou contre l’instauration de cours sur l’environnement à l’école. Ils devaient ensuite expliquer leurs raisons derrière leur choix.

D’abord lancé à la blague, le défi de le faire sous forme de chanson accompagnée à la guitare a trouvé écho chez l’un de ses étudiants.

« La musique est ma passion et cela m’a pris 30 minutes à faire. C’est un bel exemple de voir que quand on accepte des idées comme celle-là comme travail à l’école, ça vient nous chercher comme élève », résumait Colin Lavergne.

« Sauvons la planète, il faut s’y mettre. À l’école, on peut apprendre toute sorte de bricoles, mais pourquoi pas en apprendre sur les actions qu’il faut prendre ? Seulement un cours par mois pour réparer les dégâts qui ont été faits et refaits pour la planète défaite »… les paroles sont simples, mais remplissent l’objectif du cours et suscitent la réflexion.

« Les réactions ont été bonnes, les gens trouvent cela bien que l’on puisse se réinventer et aller chercher les élèves de différentes façons », ajoute Laura Duval qui, avec l’accord des parents de Colin et de ce dernier, a publié la vidéo de la chanson sur les réseaux sociaux.

L’élève de son côté retient de toute cette expérience qu’il est apprécié dans le cadre d’un parcours scolaire de laisser le champ libre aux jeunes pour qu’ils laissent aller leur créativité, peu importe leur passion. Il encourage les enseignants à aller chercher les élèves dans leurs passions, que cela peut faire une belle différence dans la vie d’un jeune.