Reconstitution de la table de concertation de l’OBAKIR

L’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) annonce la reconstitution de sa table de concertation pour la gestion intégrée de l’eau par bassin versant de son territoire.

La séance d’information et la nomination des membres sont prévues le 25 février 2021 de 8 h 30 à 12 h 30 en formule visioconférence. Sont invités à participer à la rencontre, tous les citoyens, les organisations et les entreprises qui ont des activités au sein de la zone de gestion de l’OBAKIR.

L’un des premiers défis de cette nouvelle mouture de la Table de concertation d’OBAKIR sera d’établir les nouveaux objectifs de conservation de milieux humides et hydriques que les usagers de notre territoire souhaitent se donner pour les cinq prochaines années. Cette démarche de concertation vise ultimement la planification d’actions stratégiques qui seront ajoutées au Plan directeur de l’eau (PDE) de l’OBAKIR. Clément Clerc, président d’OBAKIR précise que « la table de concertation vise à être une structure durable et mobilisante afin de faciliter et de coordonner les actions visant l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’un meilleur partage de ses multiples usages ».

Les membres de la table de concertation auront à :

Suivre l’évolution des préoccupations et des enjeux auxquels sont confrontés les usagers de l’eau de la zone de gestion intégrée ;

Statuer sur les changements souhaités ainsi que sur les objectifs de conservation pour assurer la pérennité de la ressource eau et ses multiples usages ;

Élaborer et prioriser collectivement des solutions durables et cohérentes avec les intérêts de tous les acteurs et les secteurs d’activités (actions du plan directeur de l’eau et projets ;

Assurer un rôle consultatif auprès du CA de l’OBAKIR ;

Effectuer le partage et le transfert des connaissances envers les membres de la table et les acteurs de l’eau concernant les actions et les stratégies de gestion intégrée de l’eau qui ont cours dans les bassins versants.

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire disponible sur notre site Internet en consultant l’onglet Table de concertation au www.obakir.qc.ca.