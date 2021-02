Saint-Pascal : Le site de l’expo agricole à la recherche d’autres vocations

Un comité se penchera ces prochaines semaines sur d’autres vocations à donner au site et aux bâtiments qui accueillent annuellement l’Expo agricole de Saint-Pascal. Ce souhait a été exprimé par la Société d’agriculture du comté de Kamouraska et les résidents de Saint-Pascal.

Jean-Philippe Grenier, chargé de projet au développement et au tourisme à la Ville de Saint-Pascal, a la responsabilité de mener cette réflexion auprès des différents partenaires impliqués. La MRC et la SADC de Kamouraska, le ministère de l’Agriculture (MAPAQ) et le comité Saint-Pascal Ville en santé participeront à cette réflexion aux côtés de la Ville et de la Société d’agriculture.

« Le but n’est pas de remplacer l’Expo agricole par une autre activité. Il est prévu que l’événement se poursuive. Le souhait est plutôt de dynamiser le site plus d’une fois par année », a précisé le chargé de projet.

Ce désir, poursuit-il, aurait été soulevé plus d’une fois ces dernières années par les différents groupes de travail qui ont collaboré à l’élaboration de la nouvelle planification stratégique de Saint-Pascal. La Société d’agriculture du comté de Kamouraska partage également le même appétit de dynamisation, a-t-il assuré.

L’emplacement stratégique du site et des bâtiments, collés sur le centre-ville de Saint-Pascal, permettent notamment aux intervenants impliqués dans la réflexion de croire à une valorisation beaucoup plus large des lieux. En dehors des activités de l’Expo, la Société d’agriculture rentabilise actuellement l’usage des bâtiments par la location d’espaces pour l’entreposage de véhicules, d’indiquer Jean-Philippe Grenier.

« Ces revenus servent entre autres au maintien des actifs par la Société d’agriculture. La réflexion doit permettre d’évaluer d’autres possibilités pour eux, mais également au bénéfice de Saint-Pascal et de la région », poursuit-il.

Pistes de réflexion

Le chargé de projets indiquait que des suggestions émanant des groupes de réflexion consultés dans le cadre du renouvellement de la planification stratégique de la Ville allaient servir de base aux discussions. Des propositions concrètes auraient d’ailleurs émané de ces travaux préliminaires, mais Jean-Philippe Grenier n’a pas voulu s’avancer sur celles-ci. Il s’est simplement contenté de mentionner que ces suggestions étaient toutes liées à l’agriculture. Reste maintenant à valider si elles sont réalistes.

« Il est possible que d’autres idées innovantes ressortent de la réflexion, mais l’important est que ça soit en adéquation avec la vocation actuelle du site et des bâtiments. On veut que ça soit beau et que ça respecte la portée historique des lieux », poursuit-il.

Le site de l’Expo agricole longe le chemin de fer à Saint-Pascal et est accessible à partir de la rue Taché. Il est composé de sept bâtiments agricoles fonctionnels. Le terrain a une superficie totale de cinq hectares.

L’Expo agricole a fait relâche l’an dernier en raison de la pandémie de COVID-19. L’événement, s’il se tient comme prévu cette année, en sera à sa 90e édition.